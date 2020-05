Fase 2: Appendino, soddisfatta da impegno Conte per le Città

"Personalmente mi ritengo soddisfatta". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino a proposito delle rassicurazioni da parte del Governo su un aumento di fondi per i Comuni, i cui conti sono messi a dura prova dall'emergenza Covid-19. "Le difficoltà dei Comuni sono tante, specie in termini di bilanci - ricorda Appendino in un post su Facebook -. Il Presidente Conte ha preso impegni concreti, 3 miliardi di risorse a Città e Comuni per garantire i servizi essenziali e procedure snelle per poter accelerare su investimenti. Sono sicura che, da parte nostra - aggiunge la sindaca di Torino - continuerà ad esserci piena collaborazione con il Governo per superare insieme questo difficile momento, per il Paese e per tutti i cittadini".