FASE 2

Una ripresa dimezzata

A quasi un mese dalla fine del lockdown, le imprese torinesi si ritrovano a lottare per la sopravvivenza: burocrazia, mancanza di ordini e di liquidità i problemi più gravi. Solo metà a pieno regime. L'indagine dell'Unione industriale

Il sentimento prevalente tra le aziende torinesi, a quasi un mese dalla fine del lockdown, resta l’incertezza. I costi per ripartire in sicurezza hanno inciso in modo significativo, la mancanza di ordini, dall’Italia e dall'estero, spesso è una zeppa che mina la ripartenza, così come la mancanza di liquidità e la burocrazia dettata da norme spesso difficili da decifrare e in costante evoluzione. È il panorama fotografato da una indagine dell’Unione industriale di Torino condotta nell’ultima decade di maggio, su un campione di 247 aziende dell’area metropolitana di cui 147 del manifatturiero e 90 del terziario.

In seguito al termine del lockdown,la ripresa delle attività economiche risulta ancora parziale. Solo il 57 per cento delle aziende di servizi e il 48% di quelle manifatturiere, infatti, è ripartito a pieno regime, cioè con oltre il 75% del personale. Tra i problemi riscontrati dalle imprese in questa fase, il più sentito riguarda la liquidità e i pagamenti: una criticità definita “significativa” da quasi tre imprenditori su quattro. La stessa percentuale ha ritenuto altrettanto preoccupanti le problematiche relative agli aspetti normativi, particolarmente intricati e in costante aggiornamento. Sono state, inoltre, avvertite difficoltà derivanti dagli aspetti organizzativi, molto impattanti soprattutto per il settore dei servizi, con il 26%, contro il 10% del manifatturiero. Meno sentite, infine, le problematiche relative alla carenza di forniture (maggiormente avvertite nei servizi, con il 17%), mentre la carenza di personale non è stato ritenuto un problema in nessun settore.

Per quanto riguarda gli ordini, la domanda italiana è crollata in modo grave per il 47% degli intervistati, e in modo abbastanza significativo per un ulteriore 34%. Regge, al contrario, l’export, che ha visto una contrazione impattante per il 37% e meno significativa per il 21% delle aziende.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda icosti dell’adeguamento sanitario, che sono considerati elevati, ma sostenibili da oltre il 60% delle imprese. Un dato che riflette profondamente la cultura della sicurezza radicata nelle aziende del nostro territorio.

Alla domanda relativa alla valutazione dell’impatto della crisi, gli imprenditori hanno risposto che gli effetti sono ancora troppo imprevedibili. Solo il 31% si ritiene attrezzato per superarla, mentre un ulteriore 30% non ritiene di poter ancora fare previsioni, e il 26% si dice certo di conseguenze molto serie. Solamente il 10% vede questa situazione come un’opportunità. Sicuramente la normalità è ancora lontana. Le previsioni sull’uscita dalla crisi, infatti, non vedono risposte certe: se le aziende dei servizi sono lievemente più ottimiste sui tempi di uscita (il 19% prevede entro l’estate e il 27% entro fine anno), nel manifatturiero quasi un terzo delle imprese ritiene impossibile fare previsioni.

“Le imprese manifatturiere sono quelle che scontano maggiore incertezza sulla quantificazione dell’impatto e sui tempi di uscita dalla crisi. I risultati sono chiari: tra i problemi più avvertiti, al primo posto restano la liquidità, i pagamenti e le difficoltà normative. Tutto ciò è insostenibile – dichiara Dario Gallina, presidente dell’Unione industriale –. Tuttavia, questa rilevazione ci regala anche un dato molto importante: le aziende vedono l’innalzamento dei costi per la sicurezza come elevato, ma sostenibile. Una volta di più, le imprese del nostro territorio dimostrano quanto la cultura della salute di tutti sia radicata nel loro modo di essere, e fondamentale premessa per ogni attività produttiva”.