Fase 2: movida Torino, multe a 5 locali e 15 senza mascherina

Controlli nelle zone della movida da parte della polizia di Torino, che ha sanzionato 5 locali per il mancato rispetto delle norme previste dall'ordinanza regionale. In corso Moncalieri un locale era ancora aperto alle 2 di notte, nonostante la chiusura dovesse avvenire entro l'1, e vendeva alcolici alle persone presenti oltre l'orario consentito, cioè le 19. Altri quattro i locali scoperti a vendere alcolici oltre l'orario previsto, in piazza Vittorio, via Madama Cristina e via Milano. In piazza Vittorio un locale è stato anche sanzionato perché non faceva rispettare le misure di sicurezza. Quindici invece le persone multate per il mancato utilizzo della mascherina.