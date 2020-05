Gilet arancioni in piazza a Torino, slogan contro governo

Un centinaio di gilet arancioni sono scesi in piazza anche a Torino per protestare contro "un governo illegale" al grido di "libertà, libertà". I manifestanti che aderiscono al movimento nato su iniziativa dell'ex generale Antonio Pappalardo, si sono ritrovati in piazza Statuto, inneggiando al ritorno alla lira e chiedendo le dimissioni del premier Conte. In tanti avevano la mascherina, ma molti l'hanno abbassata poco dopo l'inizio della protesta.