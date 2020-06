Coronavirus: in Piemonte 54 contagi e 9 vittime

Sono 9 i decessi di persone positive al Coronavirus nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale del Piemonte. Nessuno, al momento, è stato registrato oggi. Il numero dei casi di contagio cresce di 54, di cui 16 casi nelle rsa e 18 asintomatici. I nuovi pazienti guariti sono 329, mentre altri 3034 sono considerati in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 58 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 973 (-15). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.130. I tamponi diagnostici finora processati sono 319.133, di cui 176.904 risultati negativi.