2 giugno: FdI in piazza per manifestare dissenso italiani

"Martedì 2 giugno, alle ore 11, saremo in piazza Castello a Torino e nelle principali piazze di tutti i capoluoghi di provincia con i nostri amministratori nazionali e locali per manifestare il dissenso degli italiani". Così, in una nota, il coordinatore di Fratelli d'Italia in Piemonte, Fabrizio Comba. "Sentiamo l'esigenza di far sentire la voce di quei tanti nostri connazionali, famiglie, lavoratori autonomi e dipendenti, professionisti, pensionati, imprese, ormai stanchi e stremati delle promesse di questo governo, inascoltati nel richiedere misure concrete per affrontare la crisi economica innescata dalla pandemia - aggiunge Comba -. Lo faremo nel pieno rispetto delle regole e delle prescrizioni, senza simboli di partito, affinché arrivi forte e determinato il grido di un Italia che chiede di smetterla con le conferenze stampa e la bulimia di decreti. Il 2 giugno sarà l'occasione per dare voce a chi è stato dimenticato da questo governo".