Cia, in "Riparti turismo" risorse utili ripartenza

Le risorse destinate alle aziende agrituristiche nell'ambito del Riparti turismo "sono utili per la ripartenza.. Anche se sicuramente non saranno sufficienti da sole, devono arrivare a tutti i nostri agriturismi in maniera semplice e veloce". Lo afferma Gabriele Carenini, presidente regionale di Cia, spiegando i motivi dell'adesione al protocollo che altre organizzazioni agricole non hanno ancora firmato.: "Cia - precisa Carenini - si ritiene collaborativa nelle azioni costruttive e di sostegno alle aziende associate. Monitoreremo attentamente l'evolversi della situazione per assicurarci che la Regione si adoperi in tempi brevi nei confronti delle aziende". "Il settore agrituristico - aggiunge Simona Gaviati, presidente di Turismo Verde Piemonte - è stato pesantemente danneggiato, questa piccola iniezione di liquidità sarà utile per tutti noi. Speriamo di vedere presto i turisti di nuovo nelle nostre strutture che, avendo ampi spazi all'aperto, garantiscono le misure di sicurezza che dobbiamo osservare".