Fca: Comau verso quotazione, Nasi presidente

Paolo Carmassi è stato nominato chief executive officer di Comau, "in vista della preparazione del suo futuro da leader a livello mondiale nella fornitura di sistemi, prodotti e servizi per l'Industria 4.0 e in vista della sua quotazione in borsa" come spiega una nota. Alessandro Nasi assumerà il ruolo di presidente della società. Dopo la fusione tra Fca e Groupe Psa - ricorda l'azienda - la partecipazione di Comau sarà distribuita a beneficio degli azionisti del nuovo gruppo.