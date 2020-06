2 giugno: Appendino, diritto istruzione alla base di tutto

"Il mio appello, a tutte le istituzioni e a tutti i cittadini, è che ci sia il massimo impegno da parte di tutte e tutti per preservare e investire sulla scuola, come pilastro della nostra Repubblica. Il diritto all'istruzione è alla base di tutto ciò che celebriamo qui oggi". Così il sindaco di Torino, Chiara Appendino, durante la cerimonia per la festa della Repubblica. "La scuola - ha aggiunto il sindaco - e con essa i nostri ragazzi e gli insegnanti che provvedono alla loro formazione, hanno subi'to un colpo durissimo a causa dell'emergenza coronavirus. Quando un alunno perde l'occasione di apprendere di migliorarsi, con lui lo sta perdendo tutta la comunità. Lì c'è il nostro futuro e lì ci sono le nostre speranze. Dai nostri giovani, dalla loro formazione, passa tutto ciò che saremo domani. Per questo motivo le contingenze dell'oggi non devono mai avere il potere di annebbiare le necessità del domani".