2 giugno: destra in piazza, l'Italia non si arrende

"Pace fiscale e stop cartelle", "Tempo scaduto, è l'ora dei fatti", "Stop sanatoria clandestini". Sono alcuni dei cartelli comparsi in piazza Castello questa mattina durante la manifestazione del centrodestra, promossa da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. In piazza a Torino, come in tutta Italia, qualche decina tra parlamentari, consiglieri e militanti al grido "l'Italia non si arrende", come recitava lo striscione srotolato durante la protesta.