Regio Torino: Cirio, commissariamento è passaggio necessario

"A me quello che interessa del Teatro Regio di Torino è che da una parte abbiamo un'eccellenza assoluta mondiale e dobbiamo difenderla, ma difenderla significa anche salvaguardarne gli aspetti di correttezza contabile". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine del 74esimo anniversario della Festa della Repubblica a Torino, sulla richiesta di commissariamento dell'ente lirico presentata dalla sindaca Chiara Appendino. "Può essere un passaggio assolutamente necessario - ha sostenuto Cirio - non è possibile continuare ogni anno a immaginare che con i soldi delle Fondazioni o degli enti pubblici si vadano a ripianare deficit milionari. Vuol dire che qualcosa non funziona. Un anno può capitare, ma quando si consolida un passivo è necessario andare a fondo". Il Regio di Torino è al centro di un'inchiesta, per corruzione e turbativa d'asta, che vede tra gli indagati l'ex sovrintendente William Graziosi, In merito ai possibili licenziamenti, che potrebbero derivare dal commissariamento, Cirio ha specificato che il rischio "arriva dal fatto che ci sono milioni di euro di passivo anno per anno. Proprio per salvaguardare l'eccellenza del Regio e i suoi lavoratori dobbiamo far sì che questa realtà abbia una sua stabilità dal punto di vista economico. Che non vuol dire che la Regione e il Comune non debbano investire, anzi continueremo a farlo".