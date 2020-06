Gtt: Lo Russo, parcelle avvocati ad Foti le paga azienda

"Le parcelle degli avvocati? Le paga Gtt (con i dipendenti in cassa integrazione e le linee bus e tram tagliate)". E' l'accusa del capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Stefano Lo Russo, secondo il quale due consulenze legali private commissionate dall'a.d dell'azienda di trasporto pubblico, Giovanni Foti, sarebbero state "fatte rientrare nel contratto di servizio che l'azienda di trasporto ha in essere con uno studio legale. Contratto che, ovviamente, ha tutt'altri scopi" afferma Lo Russo che ha presentato un'interpellanza per sapere se la sindaca Chiara Appendino, "che ha anche la delega alle partecipate", ne fosse a conoscenza. Lo Russo spiega che Foti, nominato a titolo gratuito come previsto dalla Legge Madia per gli incarichi ai pensionati, "tuttavia proprio come amministratore delegato di Gtt si fa nominare in una società partecipata al 30% da Gtt, la BusCompany, di cui diventa vicepresidente, e in Astra, l'associazione datoriale delle aziende di trasporto pubblico locale di cui diventa vicepresidente e tesoriere. Nulla di male - aggiunge Lo Russo - se non fosse che i compensi percepiti andavano versati nelle casse di Gtt e non sul proprio conto corrente". Per questo, sostiene ancora Lo Russo "per supportare la legittimità formale dell'incasso dei compensi derivanti dalle sue nomine Foti si fa dare due pareri legali che lo giustificano, il costo delle parcelle però non è sostenuto da lui ma dall'azienda. Ci chiediamo una cosa - conclude il capogruppo Pd - la nostra cara Appendino dov'era?".