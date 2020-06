Padre Bianchi lascia Bose, "solo silenzio esprime verità"

Enzo Bianchi lascia la Comunità di Bose, da lui stesso fondata nel 1965. L'ex priore, "seppure in spirito di sofferta obbedienza, ha dichiarato di accettare tutte le disposizioni contenute nel Decreto della Santa Sede che ne disponeva l'allontanamento. Ad annunciarlo in tarda serata è una nota pubblicata sul sito della Comunità. Con padre Bianchi se ne vanno anche Goffredo Boselli e Antonella Casiraghi, mentre Lino Breda aveva dichiarato l'intenzione di seguire le intenzioni del Vaticano già al momento stesso della notifica. "A partire dai prossimi giorni, dunque, per il tempo indicato nelle disposizioni, essi vivranno come fratelli e sorella della Comunità in luoghi distinti da Bose e dalle sue Fraternità - si legge ancora sul sito -. Ai nostri amici e ospiti che ci hanno accompagnato con la preghiera e l'affetto in questi giorni difficili chiediamo di non cessare di intercedere intensamente per tutti noi monaci e monache di Bose ovunque ci troviamo a vivere. Pregate per ciascuno di noi, e per la Comunità nel suo insieme - è l'appello di Bose - perché possa proseguire nel solco del suo carisma fondativo: fedele alla sua vocazione di comunità monastica ecumenica di fratelli e sorelle di diverse confessioni cristiane, continui a testimoniare quotidianamente l'evangelo in mezzo agli uomini e alle donne del nostro tempo".

"Giunge l'ora in cui solo il silenzio può esprimere la verità, perché la verità va ascoltata nella sua nudità e sulla croce che è il suo trono". Lo scrive su Twitter padre Enzo Bianchi, che dopo giorni di riflessione ha accettato la decisione della Santa Sede che lo ha allontanato dalla Comunità di Bose. "Gesù per dire la verità di fronte a Erode - aggiunge padre Bianchi - ha fatto silenzio. Jesus autem tacebat! sta scritto nel Vangelo".