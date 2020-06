Embraco: domani presidio a Torino per futuro 407 lavoratori

Tornano a manifestare i lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri, nel Torinese. Domani alle 10.30 effettueranno un presidio in piazza Castello a Torino, davanti alla sede della Regione Piemonte. Lo rendono noto i sindacati. L'obiettivo, spiegano, è "sollecitare le istituzioni a ricercare soluzioni per i 407 lavoratori dello stabilimento di Riva". Sullo stesso tema, oggi alle 15,30 si terrà un incontro in videoconferenza tra Fim, Fiom e Uilm con la sindaca di Torino Chiara Appendino e l'assessore comunale al Lavoro Alberto Sacco.