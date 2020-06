Torino punta alla completa parità di genere nelle nomine

Torino intende raggiungere la completa parità di genere nelle nomine effettuate dalla Città, ribaltando la percentuale di almeno una donna ogni due uomini in almeno due donne ogni uomo. Questo il mandato politico dato dall'assessore ai Diritti Marco Giusta che ha illustrato oggi in commissione i dati relativi alla presenza femminile nei posti a nomina comunale. "Da inizio legislatura a fine gennaio 2020 - spiega Giusta - sono state effettuate 176 nomine o designazioni, di cui 111 uomini e 65 donne, che rappresentano dunque il 36,93%". Attualmente sono in carica 129 persone, per il 62% uomini e per il 37% donne, con una situazione, sottolinea l'assessore, "particolarmente squilibrata in enti, associazioni e fondazioni, con 35 uomini e 15 donne. Meglio, invece, per quel che riguarda le nomine della Città nei cda, con 16 uomini e 12 donne, e meglio ancora nei Collegi Sindacali e dei Revisori dei Conti, soprattutto in quelli delle società dove c'è una perfetta parità, con 20 uomini e 20 donne. In generale - conclude l'assessore - il numero di curriculum che riceviamo per i posti a nomina e' sempre sproporzionato a favore degli uomini, quindi auspico che sempre più donne propongano le loro candidature perché sappiamo che c'è una grande ricchezza di competenze. Inoltre intendiamo proseguire la positiva collaborazione con il progetto della Regione Più donne nei cda".