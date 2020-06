Cdp, pronti ad aprire la sede a Torino prima di Ferragosto

La Cassa Depositi e Prestiti è pronta ad aprire una nuova sede operativa a Torino. L'apertura è prevista prima di Ferragosto, ma i tempi sono legati alla situazione sanitaria. L'annuncio lo aveva dato lo scorso settembre l'amministratore delegato, Fabrizio Palermo, in occasione della firma di un protocollo d'intesa con la Città a sostegno del territorio per potenziare le infrastrutture locali e per lo sviluppo del tessuto produttivo locale. La sede sarà in via Corte d'Appello 10, in un edificio di proprietà del gruppo Cdp e avrà una superficie di 400 metri quadri. Coprirà Piemonte e Valle d'Aosta con un bacino territoriale di circa 14.000 imprese e 1.250 enti pubblici.