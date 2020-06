Laus (Pd): serve assegno cig entro il 15 del mese

"Sull’effettiva erogazione della Cassa integrazione in deroga le nostre preoccupazioni rimangono, anche dopo il provvedimento Rilancio Italia che ha in teoria semplificato le procedure. Ciò che sappiamo è che lavoratrici e lavoratori devono poter percepire le spettanze entro il 15 del mese successivo, questo chiediamo al governo. I lavoratori hanno bisogno di soldi subito". Lo ha detto in Aula il senatore del Pd Mauro Laus, della commissione Lavoro, nel corso del question time al Senato."La ministra Catalfo – ha continuato Laus – ha spiegato oggi in Aula la nuova procedura che prevede un acconto della Cig del 40 per cento da parte dell’Inps ed entro due mesi il saldo da parte dei datori di lavoro. Sono tempi troppo lunghi e temiamo tra l’altro che non vengano rispettati. Se succederà sarò contento e sappiamo che l’Inps sta facendo uno sforzo notevole. Molto positiva anche la riforma degli ammortizzatori sociali annunciata dalla ministra. Ma credo che l’unica soluzione per consentire ai lavoratori di avere subito la Cig sia l’anticipo dell’assegno mensile attraverso garanzie bancarie da parte dello Stato, senza oneri per i datori di lavoro".