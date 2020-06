INDUSTRIA & LAVORO

"Grazie a Whirlpool resta solo morte"

Gli addetti dell'ex Embraco tornano a manifestare davanti alla sede della Regione Piemonte. Ormai è scattato il conto alla rovescia: tra pochi mesi scatta la cassa integrazione. Intanto gli ex proprietari del sito annunciano causa contro Ventures

Presidio dei lavoratori ex Embraco, questa mattina a Torino, che sono tornati a manifestare per chiedere alle istituzioni una soluzione per i 407 lavoratori dello stabilimento di Riva presso Chieri. Fim, Fiom e Uilm hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Piemonte in piazza Castello. “Whirlpool distrugge gli operai. Famiglie alla fame. Resta la disperazione” è uno dei cartelli esposti dai manifestanti, un centinaio. “Grazie a Whirlpool resta solo la morte”, “Whirlpool la distruzione della classe operaia. Vergogna”, si legge su altri cartelli. Una delegazione sarà ricevuta dall'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino. Tra pochi mesi, infatti, scadrà la cassa integrazione e, in assenza di una soluzione per lo stabilimento di Riva di Chieri, gli oltre 400 addetti rimarranno senza lavoro.

Whirlpool, dal canto suo, ribadisce la sua “profonda preoccupazione” circa la situazione di Riva di Chieri e le sue ricadute sui lavoratori e ha deciso di perseguire un’azione legale contro Ventures. Sebbene il sito, spiega Whirlpool, “sia stato trasferito a Ventures nel luglio 2018, e quindi non abbiamo alcun obbligo legale in questa vicenda come ex proprietari, ci prepariamo a perseguire legalmente Ventures per assicurare che i lavoratori del sito possano beneficiare dei fondi Escrow accantonati durante il trasferimento per facilitare la reindustrializzazione del sito”. Quando Whirlpool decise di uscire dal mercato dei compressori nel 2018, spiega ancora, “Ventures fu selezionata, sulla base di un programma valutato positivamente dal Governo italiano e da Invitalia, per guidare la reindustrializzazione del sito. Da allora, Ventures non ha rispettato gli impegni presi e da dicembre 2019 viene meno alla sua responsabilità di pagare i lavoratori del sito, pur avendo usufruito delle risorse del fondo Escrow. Siamo delusi dal modo in cui Ventures ha gestito questa situazione”.