Fase 2: Piemonte, assicurare attività vaccinali previste

Con il parere favorevole anche della Giunta, il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno presentato dal consigliere Pd Domenico Ravetti sul calo delle vaccinazioni per timori legati all'epidemia da Covid-19 e per la chiusura di alcuni centri. Il documento impegna l'amministrazione "ad attivarsi, per quanto di propria competenza, affinché in Piemonte venga assicurato il pieno servizio delle attività vaccinali, in particolare di quelle pediatriche del ciclo primario". L'atto, spiega Ravetti, parte dalla considerazione che "l'Oms ha richiamato l'attenzione sul rischio, che si presenta molto serio, che si possa verificare una riduzione delle normali attività vaccinali a causa dell'emergenza sanitaria. Riduzione che può essere causata da motivi diversi che vanno dallo spostamento delle risorse sanitarie verso attività di controllo della pandemia, alle misure di distanziamento sociale che potrebbero portare alcune persone a decidere di rimandare le vaccinazioni programmate". Ravetti ricorda che "anche la Società italiana di Pediatria ha sottolineato come l'epidemia Covid-19 stia rallentando le vaccinazioni rivolte ai bambini, anche per la chiusura dei centri vaccinali e per la decisione da parte di alcuni responsabili delle Unità Operative Materno-Infantili di posticipare sedute vaccinali pediatriche del ciclo primario a data da destinarsi, pur avendo a disposizione adeguate risorse di personale. Scopo di questo atto - conclude - è invertire il trend per evitare nuove epidemie".