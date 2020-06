Fase 2: Torino punta sul cinema all'aperto, si cercano aree

La Città di Torino cerca spazi per un'estate di cinema all'aperto. È stato approvato dalla Giunta comunale lo schema di avviso pubblico per ricerca e selezione di progettualità per realizzare arene cinematografiche così da offrire un calendario di eventi che rispettino le nuove prescrizioni per il contenimento del Coronavirus. L'atto deliberato prevede la ricerca di arene cinematografiche, per il periodo tra il 24 giugno e il 30 settembre, che potranno essere di due tipi: grandi, con almeno 200 posti, un minimo di 5 proiezioni settimanali, un numero di giornate effettive di programmazione anche non consecutive non inferiori a 30, un elevato standard qualitativo e l'accesso con biglietto o gratuito, e piccole arene. Queste ultime dovranno avere un numero di posti non inferiore a 50 e di giornate effettive di programmazione anche non consecutive non inferiori a 15, almeno 2 proiezioni settimanali, un adeguato standard qualitativo e accesso con biglietto o gratuito. Per le Grandi Arene e' previsto un sostegno finanziario tra i 10 mila e i 45 mila euro e per le Piccole tra i 5 mila e i 10 mila, per entrambi i casi non superiore al 50% del totale dei costi previsti, per uno stanziamento massimo previsto di 220 mila euro. Previste anche una serie di agevolazioni come una campagna di comunicazione e l'esenzione totale della Cosap.