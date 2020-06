Giornata Ambiente: Marnati, niente fanatismi ma resilienza

"In questa giornata lascio da parte fanatismi ambientali ed estremismi ideologici che non portano da nessuna parte. Il Piemonte ha paesaggi e aree protette di rilievo internazionale, ma ancora troppo afflitte da eventi avversi. La nostra comunità deve assumere il principio della resilienza ambientale per prevenire i danni provocati dai cambiamenti climatici". Lo afferma l'assessore all'Ambiente, Matteo Marnati, in una lettera aperta ai piemontesi. Marnati elogia "coloro che giorno dopo giorno si impegnano per un Piemonte eco-sostenibile e pulito", ma sottolinea che "c'è ancora molto lavoro da compiere". Il 2020 annuncia, "lo voglio dedicare a coloro che nonostante la pandemia, la minaccia del virus, non si sono nascosti e hanno continuato a tutelare il nostro ambiente assieme con tutte le forze dell'ordine, in particolare il Corpo forestale e il Comando carabinieri per la tutela ambientale, con i quali abbiamo firmato un protocollo di collaborazione". "Affronteremo problemi che si trascinano da tanti anni con il supporto della scienza e della ricerca - assicura l'assessore - con l'obiettivo di porvi rimedio con equilibrio". "Lo sviluppo economico - rimarca - è un treno diretto verso la green economy". Marnati parla anche di raccolta differenziata, di amianto, e fa sapere che "entro la fine di quest'anno inaugureremo la prima autostrada verde italiana, composta da 65 mila alberi piantati lungo le sponde di un torrente che attraversa 14 Comuni".