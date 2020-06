Coronavirus: lunedì flash mob infermieri a Torino

Flash mob di infermieri e professionisti della sanità, lunedi' a Torino. L'appuntamento sarà alle 10 in piazza Castello, davanti alla Prefettura. Ad organizzare la protesta, il sindacato Nursing Up per ribadire "l'enorme scontento di un comparto di lavoratori che dopo gli elogi, i ringraziamenti e le dichiarazioni pubbliche, è stato di fatto dimenticato delle istituzioni". Alla fine del flash mob una delegazione di lavoratori consegnerà le istanze al prefetto di Torino, Claudio Palomba. "La professione infermieristica - spiega Claudio Delli Carri, segretario regionale Piemonte e Valle d'Aosta del Nursing Up - va coinvolta in tutti i processi decisionali, organizzativi e gestionali della sanità. In questi mesi siamo stati noi a rischiare, assieme ai medici, in prima linea. E lo abbiamo fatto sulla nostra pelle con tanti, troppi, colleghi che hanno anche perso la vita". "Ora - aggiunge Delli Carri - è il momento di farci sentire dal Governo di Roma. Il tanto discusso indennizzo, che comunque andrà solo parzialmente a compensare le enormi problematiche che abbiamo dovuto affrontare in questa tremenda emergenza Covid, è solo un mattoncino di una lunga strada. La vera necessità, per noi, è un adeguamento strutturale e definitivo dello stipendio di ognuno degli infermieri e dei professionisti della sanità"." Solo riconoscendo l'adeguato stipendio a tutte queste persone - conclude - verrà riconosciuta quella dignità di cui in tanti si sono riempiti la bocca ma che solo noi abbiamo messo in campo ogni giorno".