Incubatori d'impresa, Politecnico Torino presenta ricerca

In Italia è presente un incubatore o acceleratore d'impresa ogni 1.533 chilometri quadrati e ogni 306 mila persone, in tutto sono quasi 200, dei quali 27 universitari. Il dato fa parte di un report del Politecnico di Torino che sarà presentato il 9 giugno. I settori di specializzazione prevalenti sono: digital, protezione dell'ambiente ed energie rinnovabili, health, biotech e life science. Le Regioni con la maggiore densità sono la Lombardia e l'Emilia-Romagna, con 1 incubatore rispettivamente ogni 459 e 898 km quadrati, la Regione con la densità più bassa è invece la Calabria, con 1 incubatore ogni 7.611 km quadrati. La ricerca è basata su un questionario inviato ai 197 incubatori e acceleratori italiani, a cui ha risposto quasi la metà del totale. "Questi risultati - commenta il direttore scientifico della ricerca, Paolo Landoni - confermano il forte squilibrio tra nord e sud del paese, ma anche interessanti trend di crescita e attenzione ai fenomeni di incubazione e accelerazione di impresa". In occasione della presentazione saranno resi disponibili anche due report di approfondimento, il primo sugli incubatori universitari, il secondo sulla partecipazione degli incubatori nelle startup innovative. Nei prossimi mesi arriveranno anche i risultati delle analisi svolte per la prima volta sugli incubatori in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.