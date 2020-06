Agricoltura: Piemonte, vespa samurai contro cimice asiatica

Contro la cimice asiatica, che nel 2019 ha causato perdite all'agricoltura piemontese per 170 milioni di euro, la Regione Piemonte torna a mettere in campo la vespa samurai. "Entra nel vivo anche quest'anno - afferma l'assessore all'Agricoltura della Regione, Marco Protopapa - l'operazione di contrasto alla cimice asiatica attraverso la lotta biologica, con la diffusione della vespa samurai sul territorio piemontese. Grazie al lavoro di vari soggetti istituzionali oggi possiamo concretizzare un progetto che è di aiuto alle aziende agricole per contenere i danni dell'insetto, che sta devastando le produzioni ortofrutticole piemontesi e di mezza Italia". Dal 2018, grazie al finanziamento di Ferrero Hco, è stata attivata una rete di monitoraggio basata su trappole a feromoni che coinvolge i tecnici di tutti i settori produttivi, in modo da conoscere in tempo reale la situazione relativa all'insediamento dell'insetto. Sono inoltre in via di sperimentazione tecniche innovative ecocompatibili. Ma la strada maestra è al momento legata alla diffusione della vespa samurai, antagonista naturale, nell'ambito del programma nazionale triennale di lotta biologica alla cimice asiatica. Le vespe samurai saranno distribuite in 100 siti con vegetazione non sottoposta a trattamenti antiparassitari, per evitarne una troppo elevata mortalità. In ogni sito verranno rilasciate 100 femmine e 10 maschi di Trissolcus Japonicus in due momenti successivi a distanza di 20 giorni.