Centri estivi, Regione collabora a ricognizione Comuni

"La Regione Piemonte collaborerà con il Governo alla ricognizione dei Comuni interessati ad attivare i Centri estivi per la fascia 3-14 anni fra giugno e settembre". Lo annuncia l'assessore alle Politiche della Famiglia della Giunta Cirio, Chiara Caucino. Caucino ricorda che "con il cosiddetto Decreto Rilancio sono stati disposti finanziamenti in favore dei Comuni per iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei Centri estivi". E in tale perimetro, "è stata chiesta la disponibilità delle Regioni per fare una ricognizione propedeutica alla predisposizione di un piano di riparto e assegnazione ai Comuni delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per le politiche della famiglia". La scheda di rilevazione, sulla base del format disponibile su www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali, dovrà essere compilata dai Comuni interessati e trasmessa entro il 9 giugno all'indirizzo osservatorio.infanzia@regione.piemonte.it, avendo cura di inserire un nominativo e un numero telefonico da contattare per eventuali richieste di chiarimenti.