Torino: Moderati, con M5s nessuna alleanza

"Condividiamo la posizione del Pd, che esprime nettamente la chiusura a una qualunque alleanza col Movimento 5 Stelle". Lo afferma il coordinatore dei Moderati, Giacomo Portas, con Silvio Magliano e Carlotta Salerno, in vista delle prossime amministrative a Torino. "I Moderati - rimarcano Portas, Magliano e Salerno - hanno escluso fin dal primo giorno ogni collaborazione con la forza politica che ha messo in ginocchio Torino, per questo accogliamo con favore le dichiarazioni dei segretari provinciale e regionale del Pd, Mimmo Carretta e Paolo Furia". "Torino - aggiungono - ha bisogno di un sindaco capace, in grado di amministrare al meglio la città e di risollevarne l'immagine nazionale e internazionale. Un sindaco dei sì e non dei no. Vediamo anche con favore - dicono ancora - le primarie, strumento utile di scelta e dibattito politico".