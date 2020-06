Meteo: piogge e rovesci anche temporaleschi

A Torino oggi, domenica 7 giugno, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi; temporaneo miglioramento al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 22 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3105m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: un nuovo fronte nord-atlantico si affaccia da ovest portando condizioni di instabilità, con rovesci e temporali sparsi dapprima sull'alto Piemonte ma in successiva estensione ai rimanenti settori dal pomeriggio. Clima fresco, temperature in nuova modesta discesa in Valpadana. Mar ligure mosso.