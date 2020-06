Premio Chiave a Stella, al via candidatura delle imprese

Edizione 2020 speciale per il Premio "Chiave a Stella". L'iniziativa che da oltre dieci anni valorizza il meglio dell'ingegno industriale piemontese, torna in forma più snella e con un'attenzione particolare alle aziende che stanno affrontando difficoltà eccezionali per l'emergenza Coronavirus. Valutate da una Commissione Tecnica Esaminatrice, composta da rappresentanti dei promotori e dei collaboratori del Premio, insieme ai docenti del Politecnico e della Scuola di Management e Economia dell'Università di Torino, le Pmi con sede in Piemonte che vi partecipano verranno premiate non solo per la capacità di esprimere e coniugare innovazione e tradizione, ma anche perché esempi nell'affrontare le conseguenze del Covid-19. Le imprese vincitrici potranno usufruire gratis per il 2020 di un "pacchetto di servizi" . Le candidature a partire da martedì 9 giugno consultando i siti dei promotori o all'indirizzo web www.chiaveastella.org.