Perseguita giovane commessa, polizia arresta stalker a Torino

Terminato il lockdown, uno stalker 43enne ha ripreso a perseguitare la giovane commessa di un negozio di Torino. Appostamenti sul luogo del lavoro, regali non graditi che hanno suscitato nella donna un'ansia crescente, interrotta soltanto dallo stop per il coronavirus e tornata con la Fase 2 dell'emergenza, quando sono riprese le attenzioni morbose dell'uomo. Di fronte ai rifiuti della ragazza, lo stalker diventa sempre più minaccioso, arrivando a lanciarle contro un mazzo di fiori mentre è seduta in un dehor. Esasperata, la donna chiama la polizia, che arresta il 43enne per atti persecutori. L'uomo, con diversi precedenti a carico, è anche accusato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale per l'atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti, la cui presenza non gli impedisce di minacciare per l'ennesima volta la ragazza battendo i pugni sul finestrino della volante.