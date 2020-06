Promozioni parlamentari

Dicono che… nella pattuglia parlamentare piemontese potrebbero presto registrarsi importanti novità. Alla Camera e al Senato sono in corso le trattative per il rinnovo delle presidenze di commissione, ultima occasione per qualche big di “compensare” la mancata nomina a sottosegretario e per i molti peones di sperare in una promozione. Secondo il borsino di Montecitorio pare abbiano grandi chance i piddini Mino Taricco e Davide Gariglio, che puntano rispettivamente all’Agricoltura e ai Trasporti, mentre a Palazzo Madama il renziano Mauro Maria Marino vorrebbe tornare a sedersi alla guida della commissione Finanze e Tesoro. Nell’omologo organismo della Camera, alla deputata di Forza Italia Claudia Porchietto non dispiacerebbe sostituire alla vicepresidenza il compagno di partito Sestino Giacomoni, recentemente eletto al vertice della Commissione bicamerale di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti.