Scuola: giovani imprenditori, va garantita priorità assoluta

"In vista della ripresa delle lezioni a settembre bisogna lavorare perché al mondo dell'istruzione sia garantita la priorità assoluta". Così Alberto Ribezzo, presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Cuneo, che ha inviato un appello ai parlamentari eletti nella provincia per "impiegare al meglio i mesi che ci separano dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, perché il ritorno in aula coincida con una svolta epocale". "Non è il momento delle polemiche, - spiega Ribezzo - vorrei che queste parole fossero intese nel senso propositivo. Avrebbe effetti disastrosi pensare di continuare a svolgere lezioni a distanza come il Covid-19 ha obbligato a fare. La scuola è l'aula. Servono investimenti per la nuove generazioni: la scuola dev'essere il trampolino di lancio per un sistema Paese capace di mantenersi al passo con i tempi, anzi di anticiparli". Infine: "Occorre mettere in campo un grande investimento economico, oltre che progettuale, perché la cultura è una strada sicura per far risollevare e far crescere il Paese, ma occorre esserne convinti, dimostrandolo nei fatti oggi come non mai, rimettendo al centro dell'agenda politica la riforma del sistema educativo".