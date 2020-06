Torino: rilancio edicole, tra idee maggiordomo di quartiere

Rilanciare le edicole dando loro anche nuove funzioni "sociali" e di presidio del territorio oltre alle più tradizionali attività di rivendita di prodotti editoriali. Anche Torino potrebbe sperimentare il progetto avviato lo scorso anno a Genova del "maggiordomo di quartiere" con l'offerta da parte di alcune rivendite di giornali di servizi aggiuntivi per la comunità, dal ricevimento di pacchi per negozi e abitazioni all'offerta di piccole manutenzioni e servizi di vicinato, come la spesa per gli anziani o la cura di piccoli animali domestici, fino alla cura e pulizia di spazi comuni o al servizio informazioni sull'offerta turistica e sui servizi del territorio. Il tema è stato discusso oggi in una commissione consiliare dedicata all'approfondimento di una delibera di iniziativa consiliare promossa dalla capogruppo di Torino in Comune - La Sinistra, Eleonora Artesio che ha evidenziato come "in questi mesi di emergenza le edicole siano state riconosciute come punto di riferimento non solo per l'attività primaria ma come punto di supporto a tante altre funzioni e sarebbe interessante sviluppare progetti per farle diventare un punto di riferimento dello sviluppo locale". Un'idea che anche per l'assessore al Commercio Alberto Sacco "puo' essere approfondita pensando a una prima sperimentazione su qualche edicola magari in periferia".