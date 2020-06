FASE 2

Infermieri e insegnanti in piazza

Manifestazione dei sindacati Nursind e Nursing up a Torino. Flash mob davanti alla prefettura per chiedere "dignità e rispetto". Delli Carri: "Siamo qui perché non vogliamo essere dimenticati". E maestri e professori "misurano" la distanza di sicurezza

Gli infermieri tornano in piazza. Da un lato il Nursing up con un flash mob davanti alla prefettura per chiedere “dignità e rispetto”, dall’altro il Nursid con una colonna di 10 camion per ricordare allo Stato di “onorare” gli impegni presi con gli operatori del comparto. Doppia manifestazione degli operatori sanitari questa mattina a Torino. Con indosso una maglietta bianca con il simbolo di Superman e qualcuno ancora con le protezioni indossate nei giorni caldi dell’emergenza Covid, gli infermieri del Nursing Up, dopo aver osservato un minuto di silenzio per ricordare George Floyd, hanno affidato alle note del silenzio suonato in piazza il messaggio rivolto al Governo “Mai più come prima” in attesa di essere ricevuti in delegazione dal prefetto. “Oggi siamo qui perché non vogliano essere dimenticati – sottolinea Claudio Delli Carri – segretario piemontese del Nursing Up - quello che chiediamo è una contrattazione autonoma per le figure sanitarie, valorizzazione del personale, nuove assunzioni di tutte le professionalità, anche oss, riconoscimento economico”.

Da piazza Vittorio, dove è partita la colonna di camion, il coordinatore piemontese del Nursind, Francesco Coppolella, ha osservato: “Quello che chiediamo è che si riveda la nostra struttura contrattuale e le nostre condizioni di lavoro per riconoscere e valorizzare la professione”. “Ieri eravamo invisibili, oggi eroi, domani dimenticati” è uno degli striscioni esposti.

In piazza anche il mondo dell’istruzione. Un grande recinto per simulare l’ingresso a scuola di 50 ragazzi con le regole sul “distanziamento sociale” e per fare vedere che “solo per due classi non basta mezza piazza Castello”. Lo hanno rappresentato a Torino, in modo molto scenografico, i sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda. Sono stati gli insegnanti a fare la parte degli studenti, ognuno con un cartello al collo che spiega le ragioni della protesta. In piazza anche bambini e genitori, una rappresentanza del coordinamento dei genitori e dei precari.

“Il decreto non dice nulla, non assegna risorse e scarica usi dirigenti scolastici e sulle scuole la responsabilità di organizzare la ripresa delle lezioni. Non ci sono assunzioni”, spiega Teresa Olivieri, segretaria della Cisl Scuola Torino. “O il governo investe risorse per creare spazi e assumere personale o è matematico che ci sarà un taglio del 50% del diritto all’istruzione garantito dalla Costituzione. Il governo ha stanziato 1,4 miliardi, ma per fare ripartire la scuola ne servono almeno 36, un punto del pIl”, aggiunge Massimiliano Rebuffo della Flc Torino.