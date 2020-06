Ubi al fianco della Cpd, rinnovata partnership per il 2020

Si rinnova la partnership tra Ubi Banca e la Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD), Onlus nata a Torino nel 1988 che promuove progetti a favore di persone in condizione di necessità, rispondendo ai bisogni di inclusività, autonomia e benessere di tutti gli individui. Fin dallo scorso anno l'istituto di credito ha voluto supportare la Consulta nella realizzazione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, ma con il rinnovo della collaborazione per il 2020 il sostegno verrà ampliato anche ad altre attività della CPD, sempre nell'ambito dell'inclusione sociale e, in particolar modo, finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria e sociale in corso. "Interpretare il ruolo di banca del territorio così come fa Ubi - spiega Andrea Perusin, Direttore Nord Ovest di Ubi Banca - significa innanzitutto porsi al fianco delle comunità locali non solo assolvendo alla propria funzione di operatore economico, ma anche stimolando modelli virtuosi di sviluppo del tessuto sociale: un’attività resa possibile dal prezioso lavoro dell'associazionismo ed è pertanto per noi doveroso porci al fianco di tali realtà". "La sensibilità sociale dell'associazionismo unita al pragmatismo dell'operatore economico rende possibile raggiungere obiettivi importanti in grado di rispondere in modo efficace e moderno ai bisogni delle persone con disabilità, anziani e di coloro che sono in condizione di fragilità", conclude Francesca Bisacco, presidente della Consulta per le Persone in Difficoltà.