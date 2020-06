Piemonte: Irap regionale, al via iter modifica

È partito oggi nella I Commissione del Consiglio regionale l'iter per la rimodulazione della quota regionale dell'Irap, come previsto da un ordine del giorno approvato in aprile. L'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, ha ribadito la sua disponibilità a "una rimodulazione che può portare benefici al settore produttivo e risorse all'amministrazione regionale". Dalla prossima settimana la Commissione comincerà l'analisi sulla situazione attuale del pagamento dell'Irap in Piemonte, con tabelle comparative, schede e contributi di tecnici. Alla messa a punto della revisione dell'Irap dovrebbero partecipare, su proposta del presidente della Commissione Carlo Riva Vercellotti, anche personalità del mondo accademico, delle professioni, e degli istituti di ricerca. In un secondo momento sarà creato un gruppo di lavoro che definirà il testo da portare in Aula. L'obiettivo è realizzare il tutto prima di arrivare a occuparsi dell'assestamento di Bilancio della Regione.