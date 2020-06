Lavoro: Cerutti, sindaco e arcivescovo a presidio lavoratori

Primo giorno di mobilitazione per i dipendenti della Cerutti, l'azienda casalese di macchine per stampa che ha annunciato 163 esuberi e la possibile chiusura della sede di Vercelli. Questa mattina le maestranze e sindacati si sono radunati in un presidio di fronte ai cancelli dello stabilimento, e in loro sostegno sono arrivati anche il sindaco Andrea Corsaro, l'arcivescovo Marco Arnolfo e il direttore della Caritas Gianni Brunoro. Alle 12 era in programma un incontro tra una delegazione degli operai e delle Rsu della Cerutti e il prefetto di Vercelli, Francesco Garsia. Il sindaco Corsaro ha ribadito la disponibilità dell'amministrazione comunale per cercare di conservare una società storica presente da oltre cinquant'anni a Vercelli. Monsignor Arnolfo ha rimarcato invece come il Vercellese abbia pagato in questi anni un prezzo altissimo in termini di perdita di posti di lavoro, e che "urge un piano complessivo di riposizionamento del nostro tessuto industriale per evitare ulteriori situazioni di crisi". A sostegno dei dipendenti, nei giorni scorsi, c’è stata una mobilitazione bipartisan, dalla Lega a Italia Viva e al Partito Democratico.