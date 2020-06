FASE 2

Riaprite le aule della politica

Fabbriche, palestre, persino le spiagge e i musei: tutto è tornato (quasi) alla normalità. Gli unici a restare a casa, davanti al pc, sono i consiglieri di Torino e della Regione Piemonte. Ma nell'hinterland c'è chi esce dal lockdown

È passato più di un mese dalla fine del lockdown e mentre tutte le attività economiche e sociali lentamente tornano alla normalità solo la politica resta piuttosto refrattaria alla riapertura. Così ancora oggi il Pd di Torino, per bocca del suo capogruppo Stefano Lo Russo, è tornato a chiedere che la Sala Rossa torni a ospitare le adunanze del Consiglio comunale vista anche la disponibilità dei tecnici a predisporre la ripresa in sicurezza: “Mentre riparte tutto l’unica cosa che non riparte è il Consiglio Comunale – afferma Lo Russo –. Paradigma di un’amministrazione, quella di Chiara Appendino e dei 5 Stelle, che a Torino non è neanche in grado di far riunire l’assemblea consiliare, figurarsi il resto”. Da Palazzo Civico alla Città Metropolitana, cambia l’ente ma non l’andazzo e così c’è chi, ormai arcistufo, annuncia l’intenzione di non partecipare per protesta alla prossima seduta in remoto, convocata mercoledì alle 16. È il consigliere dem Mauro Carena, secondo il quale “la politica sta dando davvero un cattivo esempio”.

Dai bar e i ristoranti ai musei, dai negozi alle fabbriche fino alle spiagge: tutti tornano alla normalità. Solo i politici nostrani confermano una certa difficoltà nel tenere il passo di una società che fuori dai palazzi del potere è pronta a tornare a correre, mentre là dentro ci si perde in vacue discussioni di fronte a un pc. Certo ci sono delle eccezioni virtuose, come nel caso di Grugliasco, la città dell’hinterland torinese che giovedì 11 riprenderà la propria normale attività, seppur senza pubblico, almeno per ora.

Leggi anche: Solo la politica resta in lockdown

La musica non cambia anche se ci si sposta in via Alfieri, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Anche qui politica in profondo lockdown, con l’aggravante di essere un’assemblea legislativa, esattamente come Camera e Senato. Per di più dell’ente che ha avuto le maggiori competenze nella gestione dell’emergenza e ora avrebbe l’onere di indicare la strada per le Fasi 2 e 3. Loro, intanto, restano alla Fase1.