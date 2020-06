Av: a Itinera gara appalto su Napoli-Bari

Itinera, la società di costruzioni del gruppo Gavio, si è aggiudicata (con una quota del 45,3%) in associazione con l'impresa Ghella (capogruppo mandataria con quota del 47,15) e le imprese Salcef e Coget Impianti, la gara di appalto integrato per la realizzazione del tratto di circa 20 km del tracciato ferroviario Telese-San Lorenzo Maggiore-Vitulano (in provincia di Benevento). La gara, promossa da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) nell'ambito del progetto AV Napoli-Bari, ha un valore di circa 470 milioni di euro. Il raddoppio della tratta, costituita da due lotti funzionali, Telese-San Lorenzo Maggiore e San Lorenzo Maggiore-Vitulano, consentirà un incremento degli standards di sicurezza e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello esistenti sulla rete attualmente in esercizio.