Gilet arancioni: Appendino, potremmo fare un esposto

"Stiamo valutando se sia possibile intraprendere qualche tipo di azione, ad esempio un esposto, alla luce del non rispetto di alcune regole che sono però in capo ai singoli. Cercheremo di capire se la strada è percorribile". A dirlo, nelle comunicazioni al Consiglio comunale, la sindaca di Torino Chiara Appendino a proposito della manifestazione di sabato scorso dei Gilet Arancioni in centro città per la quale - ha detto la prima cittadina - "siamo venuti a conoscenza del fatto che è già stata sporta denuncia contro i partecipanti da parte del presidente del Msi per il mancato rispetto delle misure di sicurezza e per vilipendio". Appendino ha ribadito che manifestazioni in cui non vengono rispettate le norme anti Covid-19 sono "una mancanza di rispetto nei confronti della città e della comunità e degli sforzi fatti fin qui. Rispetto a questa specifica manifestazione - ha aggiunto - non condivido né il contenuto politico, né i toni e le modalità ma, al di la di questo, come istituzioni non possiamo che fare appello che ogni volta che si vuole manifestare e' importante che questo avvenga con il corretto distanziamento sociale e nel rispetto delle norme a tutela della nostra salute".