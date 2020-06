Turismo Torino? Ahi ahi ahi!

Dicono che… Daniel Winteler sia ormai destinato a prendere le redini di Turismo Torino dopo l’era di Maurizio Montagnese. Il manager della galassia Fiat, a lungo a capo di Alpitour, poi per un breve periodo dell’aeroporto di Caselle e infine dell’albese Miroglio, è stato indicato dall’assessore di Palazzo Civico Alberto Sacco. Una scelta che, a quanto pare, ha fatto breccia sia in Chiara Appendino sia in Alberto Cirio. I due ne avrebbero parlato ancora a margine dell’incontro avvenuto venerdì. Attesa a giorni la designazione.