Fase 2: avvocati a Ministero, stop a smart working dal 20 giugno

Stop allo smart working a Palazzo di giustizia: questa la richiesta che, a Torino, arriva dal Consiglio dell'ordine degli avvocati. Nella seduta di ieri, secondo quanto si apprende, le toghe hanno deciso di interpellare i vertici degli uffici giudiziari subalpini e i Ministeri della giustizia e della pubblica amministrazione per chiedere, alla luce delle progressive "riaperture" in corso, di anticipare al 20 giugno - la scadenza per ora è fissata al 31 luglio - la ripresa delle modalità di lavoro ordinarie nelle cancellerie. "Non si tratta - viene spiegato - di azzerare del tutto lo smart working, ma di trasformarlo, vista la situazione generale, in uno strumento straordinario". Alle figure di vertice del Palazzo di giustizia si chiede anche di rivisitare e aggiornare i piani di sicurezza e prevenzione dal punto di vista sanitario.