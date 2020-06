Da Giunta Appendino avviso pubblico per manifestazioni estive

La Giunta Appendino, su proposta degli assessori alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Francesca Leon e Marco Giusta, ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alle manifestazioni estive che si potranno svolgere fino al 30 settembre all'aperto, preferibilmente in zone verdi o periferiche di Torino. Gli eventi, oltre a essere di natura aggregativa con aspetti culturali, ricreativi, sociali, di pubblico spettacolo e diversificati sia per tipologia, sia per target, dovranno durare almeno dieci giorni (anche non consecutivi) ed essere sostenibili dal punto di vista ambientale. È inoltre possibile prevedere al loro interno una componente commerciale utile alla loro sostenibilità economica. Gli spazi all'aperto, in occasione di appuntamenti di pubblico spettacolo, potranno avere una capienza massima di 1.000 persone con posti a sedere distanziati di almeno 1 metro preassegnati e l'accesso sarà possibile solo se regolamentato da un sistema di prenotazione o di biglietteria con vendita dei titoli e controllo svolti, ove possibile, con modalità telematiche.