Scuola: Sarno (Pd), Piemonte rischia perdere 34 mln edilizia

I consiglieri regionali Pd Diego Sarno e Domenico Rossi hanno interrogato oggi la Giunta regionale del Piemonte per sapere "perché il Piemonte non ha ancora ottenuto i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione dedicati all'edilizia scolastica". "E' un finanziamento da oltre 500 milioni, di cui 34 per il Piemonte - spiegano i due Dem - destinato alla messa in sicurezza delle scuole, e alla costruzione di nuove unità". "L'assessora all'Istruzione, Elena Chiorino - aggiungono - ha risposto che il finanziamento non è a rischio e che le procedure proseguono in maniera ordinaria: per l'assegnazione mancano ancora i pareri favorevoli di enti come Asl e Vigili del Fuoco. La speranza è che alle parole seguano i fatti. Si stanno facendo dei passi avanti, come la ratifica dell'accordo Stato-Regioni per la velocizzazione delle procedure, ma questa Giunta non ha brillato per celerità: l'accordo è stato firmato a marzo e ratificato solo a fine maggio". "Abbiamo proposto - aggiungono - di anticipare i lavori di manutenzione degli edifici durante la sospensione delle attività scolastiche causata dal Covid, ma i lavori non sono mai partiti. La data del 22 novembre 2008, quella del crollo al Liceo Darwin di Rivoli in cui perse la vita Vito Scafidi, sia di monito per tutte le istituzioni pubbliche".