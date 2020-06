Trasporti: Pd chiede audizione Trenitalia per ferrovia Gtt

Il Pd in Regione chiede un'audizione dei vertici di Trenitalia in Commissione Trasporti per fare chiarezza sul futuro della ferrovia Canavesana e sulle sorti dell'officina riparazioni di Rivarolo. "Ho chiesto l'audizione già il 9 dicembre 2019 - dice in merito il consigliere regionale Alberto Avetta - ad oggi nessuna risposta dalla Regione". Per Avetta l'audizione è indispensabile: "Lo dobbiamo ai dipendenti Gtt che non hanno certezze sul loro futuro e lo dobbiamo all'amministrazione di Rivarolo che non può essere lasciata da sola a far fronte all'ennesima area dismessa nel territorio canavesano". La ferrovia passerà entro fine anno a Trenitalia mentre Gtt, secondo i sindacati, avrebbe deciso di dismettere le officine che in oltre 4 mila metri quadrati occupano decine di addetti. "Se a suo tempo in Commissione fossero stati auditi i vertici di Trenitalia forse oggi avremmo qualche informazione in più - aggiunge Avetta - non c'è più tempo da perdere".