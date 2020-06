Fase 2: Torino, al via il 29 giugno Estate Ragazzi

Dopo quelle per i bambini dei nidi e degli asili via libera anche alle attività estive per i più grandi. Partirà il 29 giugno, e sarà attiva fino al 7 agosto, Estate Ragazzi, i tradizionali centri estivi per la fascia d'età fra i 6 e gli 11 anni proposti dalla Città di Torino con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Ufficio Pio e la collaborazione dei dirigenti scolastici. "Le attività - precisano da Palazzo Civico -, in scuole primarie su tutto il territorio, si svolgeranno in sicurezza anche grazie al contributo di professionisti che hanno affiancato gli enti gestori nell'elaborazione del protocollo". Le preiscrizioni si dovranno effettuare online, dal 12 al 16 giugno, sul sito www.estateragazzitorino.it e per iscriversi è necessario possedere Spid e il valore Isee 2020 per chi richiede la quota agevolata. "Sono molto contenta - sottolinea l'assessora all'Istruzione Antonietta Di Martino - che sia proposto, come ogni anno, alle famiglie un servizio importante come Estate Ragazzi che offre opportunità di gioco, scoperta, conoscenza, momenti di incontro e socializzazione dopo i mesi di lockdown, un lungo periodo in cui le bambine e i bambini privati di ambienti educativi e ricchi di stimoli hanno pagato il prezzo più alto".