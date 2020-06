Ambiente: Regione aggiunge oltre 8,7 mln a bandi foreste

La ripresa economica del Piemonte passa anche per la cura del patrimonio forestale, dando lavoro alle imprese del settore per svolgere gli interventi di prevenzione e di ripristino dei danni ai boschi regionali. Lo crede la Giunta regionale, che su proposta del vicepresidente e assessore alle Foreste, Fabio Carosso, ha deciso uno spostamento di fondi nell'ambito del Psr (Piano di sviluppo rurale) 2014-2020, che dedicava un'apposita misura agli 'investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste'. Le tre operazioni previste dalla misura, iniziate nel 2017, si stanno avviando alla conclusione con un avanzo di bilancio. La Regione ha così deciso di assegnare la quota non spesa a tre bandi aperti nel 2020, per i quali è ora disponibile un budget complessivo che passa dagli iniziali 8 milioni e 380 mila euro a oltre 17 milioni e 178 mila euro. Questo consentirà di finanziare tutte le domande ricevute sulla prima e sulla seconda operazione e un terzo di quelle presentate sulla terza. "Con questo provvedimento - spiega Carosso - otteniamo due risultati. Da un lato dare occupazione alle imprese, dall'altro dare il via ad un intenso programma di cura e ripristino delle foreste, che negli anni scorsi sono state colpite da numerose calamità naturali e richiedono interventi importanti".