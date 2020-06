Meteo: nubi in progressivo aumento con piogge dal pomeriggio

A Torino oggi, mercoledì 10 giugno, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 22.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2651m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: il vortice ciclonico si sposta verso Sudest orientando le correnti da Nordest. Giornata in buona parte soleggiata su Valpadana e riviera ligure, mentre dal pomeriggio rapido aumento dell'instabilità su Alpi e Appennino con formazione di rovesci e temporali sparsi che in serata potranno localmente estendersi alle zone di pianura e alla costa. Clima gradevole, temperature in lieve rialzo. Ventilazione debole. Mar ligure poco mosso.