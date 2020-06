Piemonte: Consiglio boccia proposta Pd rilancio post Covid

Il Consiglio regionale del Piemonte ha respinto un disegno di legge del capogruppo Pd Raffaele Gallo per il rilancio dell'economia dopo l'emergenza Covid-19 che chiedeva di destinare a questo scopo 80 milioni del capitale della finanziaria regionale Finpiemonte. Per le opposizioni, la bocciatura da parte del centrodestra del governatore Alberto Cirio denota "una mancanza di progettualità" e comporta la perdita di alcune occasioni, a partire da quella di intervenire per sostenere le aziende nel nuovo campo dello smart working. La maggioranza replica sottolineando che molte proposte contenute nel provvedimento sono già presenti nel provvedimento Riparti Piemonte recentemente approvato, e che in tema di smart working il Piemonte sarà la prima Regione ad avere una legge dedicata, alla quale sta lavorando il consigliere leghista Andrea Cane. "Mi spiace - ha detto nell'Aula virtuale l'assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano - che si dica che la proposta non è stata presa in considerazione e che il centrodestra non ha progettualità. Il provvedimento di Gallo non è passato inosservato, ne abbiamo fatto una lettura approfondita, ma ci sono indicazioni che abbiamo già considerato nel Riparti Piemonte, e la parte sulla capitalizzazione delle imprese, che non compariva nella nostra strategia, ci è sembrata utile e la abbiamo presa in considerazione. Non c'è stata disattenzione assolutamente. Abbiamo messo in campo 430 milioni per progetti strategici: non è vero che non c'è progettualità, c'è ed è ben chiara".