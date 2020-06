Fase 3: sabato il Pd riapre i suoi circoli a Torino

Dopo la chiusura per il lockdown e l'emergenza Coronavirus, il Pd torinese riapre i suoi circoli. Ad annunciarlo il segretario metropolitano Mimmo Carretta. "È arrivato finalmente il momento di uscire, il momento in cui torniamo nelle nostre sedi, nei nostri spazi, sempre nel rispetto delle linee guida sanitarie. Ci siamo - afferma - perché non siamo mai andati via". Apertura straordinaria, dunque, di molte sedi sabato 13 giugno a partire dalle ore 10 con lo slogan 'Circolo per Circolo, Strada per Strada. "Un inizio della ripresa dell'attività politica dei nostri circoli - spiegano dal Pd metropolitano -, una mobilitazione significativa che si svolgerà con l'apertura delle sedi ove presenti e con l'attività di tesseramento 2020. Torniamo fisicamente dove mai siamo andati via e approfitteremo dell'iniziativa per scambiare idee con la cittadinanza".