Carceri: Ivrea, Lega chiede uso jammer contro microcellulari

La Lega chiede l'utilizzo di jammer, disturbatori di frequenze, nel carcere di Ivrea. Una proposta sostenuta dal deputato Alessandro Giglio Vigna che ha presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Gli agenti della polizia penitenziaria recuperano periodicamente microtelefoni cellulari in uso ai detenuti del carcere eporediese. Per questo la Lega chiede l'uso degli "jammer", che impediscono ai telefoni cellulari di ricevere o trasmettere onde radio. Un plauso alla proposta di Giglio Vigna, con "l'auspicio che il Ministero prenda provvedimenti in merito", è arrivato dal Sarap regionale, il Sindacato Autonomo Ruolo Agenti Penitenziaria.